ЦАХАЛ знищив будівлю парламенту ХАМАСу в Газі (відео)

ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАСу в Газі після того, як ізраїльські військові 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади "Голані" захопили його.

Про це повідомляє The Times of Israel.

А в соціальних мережах поширюється відео, на якому видно момент вибуху.

"Два дні тому піхотна бригада Армії оборони Ізраїлю фотографувалася тут. А зараз ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАСу в Газі. Парламент захопили військові 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади "Голані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що ізраїльська армія увійшла до лікарні "Аш-Шифа". Для евакуації цивільних ізраїльська армія влаштувала коридор. Під одним із корпусів лікарні терористи розташували підземний командний пункт.

Відомо, що ситуація зі шпиталем загострилася кілька днів тому. Там не було ні електрики, ні води. Повідомлялося і про загибель пацієнтів, зокрема новонароджених.

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