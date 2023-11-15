В Україні можуть зробити послаблення заборон для бізнесу через тривалі повітряні тривоги

В Україні через тривалі тривоги можуть зробити послаблення заборон для бізнесу. Йдеться про надання тривогам статусу “помаранчевий”, “жовтий”,”червоний”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми розуміємо, що рішення непросте. Його потрібно приймати на найвищому рівні... Це не вперше... суспільство задає ті питання... щодо того, як правильно маркувати ті тривоги, який рівень небезпеки... Як це в Європі чи в Штатах прийнято казати: "помаранчевий", "жовтий" і так далі. Ці теми зараз обговорюються в ЗМІ... Небезпека є, нікуди вона на дівається. Як при загрозі застосування балістики... зрозуміло, що буде оголошуватися тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К може дістати в будь-яку точку нашої держави", - наголосив Юрій Ігнат.

На його особисту думку, зараз від тривалих тривог страждає бізнес, економіка, транспорт та соціальна сфера.

"Безумовно, це турбує. Тому яке рішення буде прийнято найвищим керівництвом держави, то будемо його виконувати. Наразі телеграм-канал Повітряних сил інформує щодо того чи іншого типу загрози, яка є. Чи це МіГ, чи це балістика, чи це крилаті ракети, чи дрони", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що ворог вчиться дозаправляти винищувачі в повітрі.

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