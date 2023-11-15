У ЗСУ назвали несподівані причини шалених втрат окупантів

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що у росіян справді складна ситуація з втратами. Рятують ці обставини новомобілізовані окупанти.

Великі втрати серед загарбників пов'язані, зокрема, з чималою кількістю "відказників", які відмовляються виконувати накази і тікають з позицій.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зав’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

"У окупанта насправді важка ситуація з втратами... Крім того всього, в них є втрати через відказників, які відмовляються виконувати накази, та дезертирів, які покидають поле бою. Але в Росії відбувається прихована мобілізація, і за рахунок новомобілізованих військових вони поповняють дані втрати", - розповів він.

Нагадаємо, в окупованому Старобільську на Луганщині росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців до армії країни-агресорки. А в Запорізької області чоловіків продовжують ставити на "військовий облік". у Триває мобілізація і в самій Росії. Окрім повісток росіяни отримують також погрози від військкоматів.

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