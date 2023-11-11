У Росії спалахнула нова хвиля прихованої мобілізації

Росіян далі набирають воювати проти України.

У країні-агресорці РФ розпочалася нова хвиля військової мобілізації. Окрім повісток росіяни отримують також погрози від військкоматів.

Про це пише Obozrevatel.

Як зазначається, повістки почали розсилати навіть у Москві та Санкт-Петербурзі. Ба більше, військовозобов'язаним надсилають повідомлення навіть на електронні пошти.

"Хвиля викликів у військкоматах свідчить про те, що тиск на громадян стає дедалі сильнішим. Ті, хто не готовий служити в армії режиму, повинні розглянути всі можливості опору", – йдеться у повідомленні.

Попри це, у Росії досі не наважуються вийти на протест та висловити свою думку через громадські акції або спалювати військкомати.

"Втім, рівень підтримки збройної агресії проти України серед росіян досить високий, тому громадяни РФ, вочевидь, і надалі вмиратимуть за хворі амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік.

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