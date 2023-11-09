До Джанкоя прибула чергова партія мобілізованих – "АТЕШ"

До окупованого кримського міста Джанкой прибувають нові мобілізовані. Перша зупинка солдатів у військовій частині, друга – на лінії фронту.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Втрати росіян шалені

В "АТЕШ" наголошують: втрати армії РФ є колосальними. Через те, що військові шпиталі Криму переповнені пораненими солдатами, противник починає використовувати цивільні лікарні. І такий стан справ зовсім не спонукає агресора до припинення вогню, бо ми знаємо, що життя власних громадян для Росії не мають жодної цінності.

Нові російські "мобіки" у Джанкої

"Будь-яка інша країна припинила б вже ведення загарбницької війни, але не Росії. Це результат більш ніж 20-річного правління Путіна і політики обдурювання, що проводиться, і терору власного населення", – наголосили в українському підпіллі.

Нові російські "мобіки" у Джанкої

Нагадаємо, агенти українського партизанського руху "АТЕШ" розвідали новий ракетний завод у московському спальному районі Некрасівка. Завод розташований на території індустріального парку "Руднево".

Читайте також: