Естонська розвідка дала прогноз щодо звільнення Криму

Естонська розвідка вважає, що ситуація в Україні навколо Криму нині є важкою.

Росія мала багато часу, щоб побудувати лінії оборони, тому українським військам поки важко звільнити Крим і відрізати загарбників від окупованих територій.

Про це заявив очільник естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не зовсім у тому становищі, щоби обговорювати дії України. Я можу сказати, що те, що я бачу - ситуація дуже важка", - сказав Ківісельг, відповідаючи на питання про прогнози щодо перебігу бойових дій та контрнаступу ЗСУ в цілому.

За його словами, Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії. Крім того, окупанти досі мають перевагу в повітрі на деяких ділянках.

"Тому для України важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій", - додав голова естонської розвідки.

Звільнення Криму

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) кажуть, що Збройні сили України активізували удари по тилових російських районах на півдні України та в окупованому Криму. Це пояснюється сповільненням боїв на фронті у передзимовий період.

Зокрема, ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по російській морській та портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про черговий удар по Чорноморському флоту Росії у Криму.

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