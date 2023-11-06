Удар по кораблю "Аскольд" у Керчі: у ВМС розповіли деталі про судно

Атакований в окупованій Керчі російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс". Судно ще не було взяте до складу флоту.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону.

Що відомо про судно "Аскольд" – характеристики

За словами Плетенчука, атакований у Криму корабель "Аскольд" навіть не був ще взятий до складу Чорноморського флоту Росії. Це надновий корабель серії "Каракурт".

"Один з них вам вже знайомий – це "Циклон", який було взято до складу (флоту РФ – ред.) менше пів року тому. Ще два кораблі були недобудовані – "Амур" і "Аскольд", – повідомив речник ВМС.

За його словами, корабель "Аскольд" – "найсвіжіший".

"Не можна сказати, що сам проєкт суперновий, він родом з 90-х. Тим не менше, до нього Росія була змушена повернутися після того, як 2014 року через накладені Україною санкції вони припинили отримувати двигуни, які вироблялися в Миколаєві на заводі "Заря". І були вимушені перейти до цієї серії, яка комплектувалася силовими агрегатами російського виробництва", – розповів Плетенчук.

Він додав, що "Аскольд" обладнаний технологією "стелс". Він мав вісім шахт для запуску крилатих ракет.

"Однією з особливостей цього корабля є наявність морського типу "Панцира С-1". Це система протиповітряної оборони корабля в морській версії була на ньому встановлена", – зауважив речник ВМС.

Він також повідомив, що суднобудівний завод "Залив" у Керчі, по якому була здійснена атака, не може "потягнути" достатню кількість і виготовляє лише один зразок на рік. Відповідно, через це будівництво кораблів досить розтягнуте по часу.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада українські війська завдали ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Там зафіксовано влучання у малий ракетний корабель "Аскольд" – носій ракет "Калібр".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ знищили "русскій корабль" у Керчі! Він стріляв по Україні ракетами "Калібр"

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