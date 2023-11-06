Ракетна атака по Одесі: у Зеленського прокоментували

За останніми даними, внаслідок атаки постраждало вісім жителів Одеси.

В Офісі президента відреагували на ракетний удар російських військ по Одесі. Там назвали атаку противника "жалюгідною відповіддю на реальність".

Фото наслідків показав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Одеса. Ранок. Наслідки ударів російських терористів. Це їх жалюгідна відповідь на реальність - український Крим буде демілітаризований, без чорноморського флоту та військових баз росіян", - написав політик.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти завдали удару по Одесі та її околицях, випустивши ракети "Онікс" та "Іскандер-М". Ракети влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, а вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей. Внаслідок атаки постраждало 8 місцевих жителів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса! Вибухи! Величезна вирва в центрі міста!

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