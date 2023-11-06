Кекс із гарбуза: простий рецепт

Зараз сезон гарбуза та гарбузовий кекс буде не лише смачним, а й корисним, оскільки у овочі міститься велика кількість вітамінів. Для приготування ароматного та золотисто-оранжевого кексу знадобляться: невеликий шматочок стиглого гарбуза, яйця, борошно, олія.