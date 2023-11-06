Кекс із гарбуза: простий рецепт

Зараз сезон гарбуза та гарбузовий кекс буде не лише смачним, а й корисним, оскільки у овочі міститься велика кількість вітамінів. Для приготування ароматного та золотисто-оранжевого кексу знадобляться: невеликий шматочок стиглого гарбуза, яйця, борошно, олія.
Інгредієнти
- гарбуз
- 250 г
- борошно
- 250 г
- яйця
- 4 шт.
- цукор
- 220 г
- олія
- 200 мл
- розпушувач
- 18 г
- сіль
- щіпка
- ванільний цукор
- пакетик
- кориця
- 1/3 ч. л.
- вершкове масло
- для змащування силіконової форми
- Яйця, ванільний цукор та сіль збийте блендером до пишної піни. Додайте олію, корицю і ще збийте дві хвилини.
- В окремій мисці змішайте борошно та розпушувач. До цієї суміші порціями додавайте рідку масу і перемішуйте лопаткою. Додайте корицю та гарбуз, натертий на дрібній тертці. Все добре перемішайте.
- Силіконову форму для кексу змастіть вершковим маслом. Вилийте в неї тісто.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин.
Поради:
- За бажанням в кекс можна додати родзинки, горіхи, курагу
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