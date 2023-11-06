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Кекс із гарбуза: простий рецепт

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
307 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
862
Час на прочитання
1 хв
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Кекс із гарбуза: простий рецепт

Кекс з гарбуза / Фото: Credits

Зараз сезон гарбуза та гарбузовий кекс буде не лише смачним, а й корисним, оскільки у овочі міститься велика кількість вітамінів. Для приготування ароматного та золотисто-оранжевого кексу знадобляться: невеликий шматочок стиглого гарбуза, яйця, борошно, олія.

Інгредієнти

гарбуз
250 г
борошно
250 г
яйця
4 шт.
цукор
220 г
олія
200 мл
розпушувач
18 г
сіль
щіпка
ванільний цукор
пакетик
кориця
1/3 ч. л.
вершкове масло
для змащування силіконової форми
  • Яйця, ванільний цукор та сіль збийте блендером до пишної піни. Додайте олію, корицю і ще збийте дві хвилини.
  • В окремій мисці змішайте борошно та розпушувач. До цієї суміші порціями додавайте рідку масу і перемішуйте лопаткою. Додайте корицю та гарбуз, натертий на дрібній тертці. Все добре перемішайте.
  • Силіконову форму для кексу змастіть вершковим маслом. Вилийте в неї тісто.
  • Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин.

Поради:

  • За бажанням в кекс можна додати родзинки, горіхи, курагу

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Дата публікації
Перегляди
862
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