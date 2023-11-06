Кекс из тыквы: простой рецепт

Сейчас сезон тыквы и тыквенный кекс будет не только вкусным, но и полезным. Так как в тыкве содержится большое количество витаминов. Для приготовления ароматного и золотисто-оранжевого кекса понадобится: небольшой кусочек спелой тыквы, яйца, мука, растительное масло.