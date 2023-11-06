Кекс из тыквы: простой рецепт

Сейчас сезон тыквы и тыквенный кекс будет не только вкусным, но и полезным. Так как в тыкве содержится большое количество витаминов. Для приготовления ароматного и золотисто-оранжевого кекса понадобится: небольшой кусочек спелой тыквы, яйца, мука, растительное масло.
Ингредиенты
- тыква
- 250 г
- мука
- 250 г
- яйца
- 4 шт
- сахар
- 220 г
- растительное масло
- 200 мл
- разрыхлитель
- 18 г
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- пакетик
- корица
- 1/3 чл
- масло сливочное
- для смазывания силиконовой формы
- Яйца, ванильный сахар и соль взбейте блендером до пышной пены. Добавьте растительное масло, корицу и еще взбейте две минуты.
- В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. В эту смесь порциями добавляйте жидкую массу и перемешивайте лопаткой. Добавьте корицу и тыкву, натертую на мелкой терке. Все хорошо перемешайте.
- Силиконовую форму для кекса смажьте сливочным маслом. Вылейте в нее тесто.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут.
Советы:
- По желанию в кекс можно добавить изюм, орехи, курагу
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