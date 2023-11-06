Категория
Выпечка и мучные блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кекс из тыквы: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
307 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
841
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кекс из тыквы: простой рецепт

Кекс из тыквы / Фото: Credits

Сейчас сезон тыквы и тыквенный кекс будет не только вкусным, но и полезным. Так как в тыкве содержится большое количество витаминов. Для приготовления ароматного и золотисто-оранжевого кекса понадобится: небольшой кусочек  спелой тыквы, яйца, мука, растительное масло. 

Ингредиенты

тыква
250 г
мука
250 г
яйца
4 шт
сахар
220 г
растительное масло
200 мл
разрыхлитель
18 г
соль
щепотка
ванильный сахар
пакетик
корица
1/3 чл
масло сливочное
для смазывания силиконовой формы
  • Яйца, ванильный сахар и соль взбейте блендером до пышной пены. Добавьте растительное масло, корицу и еще взбейте две минуты.
  • В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. В эту смесь порциями добавляйте жидкую массу и перемешивайте лопаткой. Добавьте корицу и тыкву, натертую на мелкой терке. Все хорошо перемешайте.
  • Силиконовую форму для кекса смажьте сливочным маслом. Вылейте в нее тесто. 
  • Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут.

Советы:

  • По желанию в кекс можно добавить изюм, орехи, курагу

Читайте также: 

Рецепт домашних круассанов с ветчиной и сыром

Рецепт домашних круассанов с ветчиной и сыром

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
841
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация