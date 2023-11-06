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Росіяни за добу випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині

Росіяни за добу випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині

Через ворожі обстріли виникають пожежі / Фото: Associated Press

Минулося без жертв та постраждалих.

Росіяни кожного дня атакують деокуповану територію Херсонщини. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час.

Про це повідомили у МВС

"Ввечері російські військові вдарили по місту Херсон. Пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. На щастя, минулося без постраждалих. Близько 3 ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки. Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові завдали авіаударів в районах населених пунктів Республіканець, Львове, Тягинка та з артилерії обстріляли Херсон.
  • Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку біля продуктового магазину у Бериславі на Херсонщині. Поранені двоє людей, їх ушпиталили.

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