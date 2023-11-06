Росія вдарила ракетою по Херсону: що відомо

Російські окупанти в ніч проти 6 листопада атакували Херсон протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Як повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ракета пошкодила 5-поверховий житловий будинок, інформації про постраждалих немає.

Також, за його словами, протягом цієї ночі російські війська кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки. Інформація про поранених відсутня.

Атака по Україні в ніч проти 6 листопада

В ніч проти 6 листопада російські окупанти атакували Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету “Онікс”, 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131.

Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

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