Атака по Одесі – зросла кількість постраждалих внаслідок влучання

Внаслідок атаки окупантів по Одесі у ніч проти 6 листопада вісім місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний", - уточнив Кіпер.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Одесі та її околицях. Загарбники атакували регіон ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Над Одещиною також збили 15 дронів.

Ракети влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей. Пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

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