Атака по Одессе – возросло количество пострадавших в результате попадания

В результате атаки оккупантов по Одессе в ночь на 6 ноября восемь местных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное", — уточнил Кипер.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Одессе и ее окрестностям. Захватчики атаковали регион ракетами "Оникс" и "Искандер-М". Над Одесской областью также сбили 15 дронов.

Ракеты попали в центр и по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей. Повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

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