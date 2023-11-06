Россия атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО

По данным ПС, Россия запускала дроны из района мыса Чауда (Крым).

Россия начала атаковать Украину вечером 5 ноября. Атака продолжалась до полуночи 6 ноября. За этот период страна-агрессорка выпустила несколько типов ракет и ударные дроны. Силы ПВО сбили 15 из 22 БПЛА и ракету X-59.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Украины.

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Отмечается, что была выпущена по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 Оникс и баллистической ракеты Искандер-М с территории оккупированного Крыма.

По данным ПС, Россия запускала дроны из района мыса Чауда (Крым). Были зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 ноября Россия атаковала юг Украины. Нанесла удар по Херсону и Одессе. В результате атаки по Одессе повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей.

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