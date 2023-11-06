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Росія атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

За даними ПС, Росія запускала дрони із району мису Чауда (Крим).

Росія почала атакувати Україну із вечора 5 листопада. Атака тривала до опівночі 6 листопада. За цей період країна-агресорка випустила кількома типів ракет та ударні дрони. Сили ППО збили 15 із 22 БПЛА та ракету X-59.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил України.

Зазначається, що було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму.

За даними ПС, Росія запускала дрони із району мису Чауда (Крим). Було зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада Росія атакувала південь України. Завдала удару по Херсону та Одесі. Внаслідок атаки по Одесі пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса! Вибухи! Величезна вирва в центрі міста!

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Дата публікації
Перегляди
736
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