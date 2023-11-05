В Одесі під час тривоги пролунав вибух

В неділю, 5 листопада, в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

"В Одесі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Повітряна тривога в Одеській області розпочалася о 15:28. Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку на Одещині. Станом на 15:31 лунають лише у цьому регіоні. Моніторингові канали пишуть про роботу ППО.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер просить мешканців регіону потурбуватися про власну безпеку.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 4 листопада, по всій території України була оголошена повітряна тривога. Ракетна небезпека пов'язана зі зльотом МіГ-31К.

Читайте також: