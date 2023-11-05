Президентка Угорщини вирушила до Ізраїлю

Новак назвала поїздку "візитом солідарності".
Президентка Угорщини Каталін Новак 5 листопада прибула до Ізраїлю. Це вперше угорський високопосадовець, який зробив це після нападу на країну з боку терористичного угруповання ХАМАС.
Про це Новак повідомила у Facebook.
Угорська президентка зазначила, що прибула до Ізраїлю з "візитом солідарності", повертаючись із Австралії.
"Ми підтримуємо Ізраїль. Зараз я на зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, після якого зустрінусь із сім’ями угорських заручників, яких утримує ХАМАС", - наголосила Новак.
Перед угорською президенткою Ізраїль для висловлення солідарності відвідували лідери низки європейських країн, а також високопосадовці США.
Нагадаємо, лідер "Хезболли" пригрозив Ізраїлю подальшим зростанням ескалації. Генеральний секретар ліванських шиїтських бойовиків Насралла не став оголошувати повноцінне приєднання "Хезболли" до війни проти Ізраїлю.
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