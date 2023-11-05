Президент Венгрии отправилась в Израиль

Президентка Венгрии Каталин Новак 5 ноября прибыла в Израиль. Это впервые венгерское высокопоставленное должностное лицо, которое сделало это после нападения на страну со стороны террористической группировки ХАМАС.

Об этом Новак сообщила в Facebook.

Венгерская президент отметила, что прибыла в Израиль с "визитом солидарности", возвращаясь из Австралии.

"Мы поддерживаем Израиль. Сейчас я на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, после которого встречусь с семьями венгерских заложников, удерживаемых ХАМАСом", — подчеркнула Новак.

Перед венгерской президентом Израиль для выражения солидарности посещали лидеры ряда европейских стран, а также чиновники США.

Напомним, лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю дальнейшим ростом эскалации. Генеральный секретарь ливанских боевиков шиитских Насралла не стал объявлять полноценное присоединение "Хезболлы" к войне против Израиля.

Читайте также: