Израиль подверг резкой критике Турцию из-за отзыва посла

В МИД Израиля заявили, что власти Турции такими действиями поддерживают терроризм.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало решение Турции отозвать своего посла.

Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят в соцсети Х заявил, что такое решение показывает, что президент Турции "стоит на стороне террористической организации ХАМАС"

"Решение турецкого правительства отозвать своего посла в то время, как Государство Израиль находится в разгаре войны самообороны, навязанной ему террористической организацией, хуже ИГИЛ, является еще одним шагом турецкого президента, стоящего на стороне террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении.

Кроме того, Хаят напомнил, что боевики ХАМАС убили более 1400 израильтян и 240 захватили в заложники, среди которых даже младенцы.

Спикер МИД Израиля заявил, что боевики ХАМАС используют мирное население Сектора Газа для собственной защиты. Боевики отбирают у мирных жителей топливо, еду и питьевую воду и препятствуют людям, пытающимся покинуть зону боевых действий.

"ХАМАС совершает военные преступления и преступления против человечности и является настоящим врагом палестинского народа", — подчеркнул представитель МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия Израиля, вероятно, после консультаций с США усовершенствовала свой план по ХАМАС и изменит тактику.

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