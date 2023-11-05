Ізраїль різко розкритикував Туреччину через відкликання посла

У МЗС Ізраїлю заявили, що влада Туреччини такими діями підтримує тероризм.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко розкритикувало рішення Туреччини відкликати свого посла.

Речник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят у соцмережі Х заявив, що таке рішення показує, що президент Туреччини "стоїть на боці терористичної організації ХАМАС"

"Рішення турецького уряду відкликати свого посла в той час, як Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав'язаної йому терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, є ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці терористичної організації ХАМАС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Хаят нагадав, що бойовики ХАМАС вбили понад 1400 ізраїльтян і 240 захопили в заручники, серед яких є навіть немовлята.

Речник МЗС Ізраїлю заявив, що бойовики ХАМАС використовують мирне населення Сектора Гази для власного захисту. Бойовики відбирають у мирних жителів паливо, їжу і питну воду і перешкоджають людям, які намагаються залишити зону бойових дій.

"ХАМАС скоює воєнні злочини і злочини проти людяності та є справжнім ворогом палестинського народу", - наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розриває усі контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Крім того, ми раніше інформували, що армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.

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