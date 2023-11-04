Семеро росіян здійснили напад на українських хлопців у Бремені

Одного з українців ударили пістолетом по голові.
У німецькому місті Бремені сталася жорстока сутичка між росіянами та українцями. Поліція шукає свідків.
Про це повідомляє німецьке видання T-online з посиланням на місцеву поліцію.
У повідомленні йдеться, що кілька російськомовних чоловіків увечері 1 листопада напали на чотирьох молодих українців, які сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу. Агресивна група росіян із семи осіб провокувала українців, вигукуючи проросійські гасла.
Під час сутички один із нападників витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли. Потерпілий відбувся легким тілесним ушкодженням і лікувався амбулаторно.
Співробітники федеральної поліції змогли розшукати та затримати одного із нападників - 16-річного росіянина. Затриманого передали його законним опікунам.
Розслідування щодо інших причетних до нападу триває. Служба карного розшуку розшукує свідків інциденту.
Нагадаємо, раніше прокуратура німецького міста Айнбек оголосила в розшук чоловіка, який накинувся на хлопчика, що розмовляв українською мовою. Чоловік вимагав від дитини говорити російською і казав, що війну почала Україна. Потім перекинув хлопчика через огорожу моста і пожбурив у нього скляною пляшкою.
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