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Цинічний удар РФ: ворог вгатив ракетою "Іскандер" по воїнах 128-ї ОГШБ

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Цинічний удар РФ: ворог вгатив ракетою "Іскандер" по воїнах 128-ї ОГШБ

Ракетний удар / Фото: Вікіпедія

Обставини підступної атаки на воїнів ЗСУ з'ясовуються.

На Запорізькому напрямку 3 листопада противник завдав підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, ворожої атаки зазнали військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Як деталізували у повідомленні, росіяни вгатили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу Закарпатської 128-ї бригади. Внаслідок цього загинули українські бійці. Поранень різного ступеня важкості зазнали й місцеві мешканці.

"Наразі триває з'ясування обставин. Збройні Сили України співчувають кожній сім’ї, чиїх рідних забрала російська агресія", – підсумували у "СтратКомі ЗСУ".

Реакція Міноборони

Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади висловив міністр оборони України Рустем Умєров. Він доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом трагедії.

"Наш ворог – підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів", – переконаний очільник відомства.

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Дата публікації
Перегляди
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