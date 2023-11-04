Циничный удар РФ: враг убил ракетой "Искандер" по воинам 128-й ОГШБ

На Запорожском направлении 3 ноября противник нанес коварные удары по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В частности, вражеской атаке подверглись военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

Как детализировали в сообщении, россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу Закарпатской 128-й бригады. В результате погибли украинские бойцы. Ранения разной степени тяжести получили и местные жители.

"В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств. Вооруженные Силы Украины сочувствуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия", – подытожили в "Страткоме ВСУ".

Реакция Минобороны

Соболезную семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады выразил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту трагедии.

"Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов", – убежден глава ведомства.

Напомним, в одном из прифронтовых сел Запорожской области в результате удара российской оккупационной армии погибли воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и местные жители. Вражеская армия совершила обстрел, когда украинские военные собрались для награждения в честь Дня артиллерии.

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