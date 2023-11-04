Ердоган розриває контакти з Нетаньяху: заява турецького лідера

Глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розриває усі контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Причиною стали дії Ізраїлю в Секторі Гази.

Про це повідомляє Al Arabia.

"Нетаньяху більше не та людина, з якою ми можемо говорити. Ми його списали", – наголосив Ердоган.

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Ердоган акцентував, що Туреччина не розриває дипломатичних відносин з Ізраїлем. У міжнародній дипломатії, каже він, це неможливо. Йдеться і про те, що Туреччина докладає максимальних зусиль, що спрямовані на посередництво у припиненні війни. Перемовини ведуться з обома учасниками конфлікту.

Очільник Туреччини вважає, що Нетаньяху несе головну відповідальність за насильство та втратив підтримку своїх громадян. Він порадив ізраїльському прем'єру "зупинитися".

"Що йому потрібно зробити, так це зробити крок назад і зупинити це", – сказав Ердоган.

Ердоган також збирається провести перемовини щодо ситуації у регіоні з іранським колегою Ебрагімом Раїсі. Саме Ізраїль, запевняє президент Туреччини, потрібно зупинити й притягти до відповідальності за те, що він назвав "військовими злочинами та порушеннями прав людини". Лише у такому випадку буде відновлена довіра до глобальної безпеки.

Нагадаємо, тиждень тому Ізраїль заявив, що переглядає свої відносини з Анкарою та відкликав усіх дипломатів з Туреччини та інших країн регіону. Рішення пояснюється агресивною риторикою Туреччини щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

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