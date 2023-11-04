Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Експрезидент Польщі попередив про загрозу терактів в країні – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
800
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Експрезидент Польщі попередив про загрозу терактів в країні – подробиці

Експрезидент Польщі Лех Валенса / Фото: Agencja Gazeta

Лех Валенса заявив про загрозу терактів у Польщі.

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що має інформацію про планування низки терактів у країні. 

Про це він написав у Facebook.  

За його словами, сторона, яка програла на парламентських виборах у Польщі, "здатна зробити все, щоб не віддати владу. 

"Не все в Польщі закінчилося виборами. Маю інформацію, що планується низка терористичних дій. Сторона, яка програла на виборах, здатна зробити все, щоб не віддати владу. Сьогодні я повідомляю про злочин​​, – йдеться у дописі.

При цьому він написав, що ніколи не піддавався і не піддасться ні на які погрози. І сподівається, що відповідні служби швидко та якісно зловлять людей, які поширюють погрози.

Нагадаємо, в Італії зробили заяву про мирні переговори між Україною і РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
800
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація