Експрезидент Польщі попередив про загрозу терактів в країні – подробиці

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що має інформацію про планування низки терактів у країні.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, сторона, яка програла на парламентських виборах у Польщі, "здатна зробити все, щоб не віддати владу.

"Не все в Польщі закінчилося виборами. Маю інформацію, що планується низка терористичних дій. Сторона, яка програла на виборах, здатна зробити все, щоб не віддати владу. Сьогодні я повідомляю про злочин​​, – йдеться у дописі.

При цьому він написав, що ніколи не піддавався і не піддасться ні на які погрози. І сподівається, що відповідні служби швидко та якісно зловлять людей, які поширюють погрози.

Нагадаємо, в Італії зробили заяву про мирні переговори між Україною і РФ.

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