Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Экс-президент Польши предупредил об угрозе терактов в стране — подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
800
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экс-президент Польши предупредил об угрозе терактов в стране — подробности

Экспрезидент Польши Лех Валенса/Фото: Agencja Gazeta

Лех Валенса заявил об угрозе терактов в Польше.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что располагает информацией о планировании ряда терактов в стране.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, проигравшая на парламентских выборах в Польше сторона "способна сделать все, чтобы не отдать власть.

"Не все в Польше закончилось выборами. Имею информацию, что планируется ряд террористических действий. Проигравшая на выборах сторона способна сделать все, чтобы не отдать власть. Сегодня я сообщаю о преступлении, – говорится в сообщении.

При этом он написал, что никогда не подвергался и не подвергнется никаким угрозам. И надеется, что соответствующие службы быстро и качественно поймают людей, распространяющих угрозы.

Напомним, в Италии сделали заявление о мирных переговорах между Украиной и РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
800
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация