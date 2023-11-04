Экс-президент Польши предупредил об угрозе терактов в стране — подробности

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что располагает информацией о планировании ряда терактов в стране.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, проигравшая на парламентских выборах в Польше сторона "способна сделать все, чтобы не отдать власть.

"Не все в Польше закончилось выборами. Имею информацию, что планируется ряд террористических действий. Проигравшая на выборах сторона способна сделать все, чтобы не отдать власть. Сегодня я сообщаю о преступлении, – говорится в сообщении.

При этом он написал, что никогда не подвергался и не подвергнется никаким угрозам. И надеется, что соответствующие службы быстро и качественно поймают людей, распространяющих угрозы.

Напомним, в Италии сделали заявление о мирных переговорах между Украиной и РФ.

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