Литва отправила Беларуси ноту из-за работы АЭС

Литва призвала соседнюю Беларусь остановить работу первого и второго энергоблоков Белорусской атомной электростанции из-за ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в заявлении литовского Министерства иностранных дел, сообщает LRT.

Следует отметить, что накануне МИД Беларуси передали ноту, призывающую "немедленно решить вопросы экологической, ядерной и радиационной безопасности на Белорусской АЭС в соответствии с международными требованиями и стандартами".

Так в литовском ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о том, что Минск позволил начать промышленное (коммерческое) использование второго реактора электростанции.

"Беларусь продолжает игнорировать просьбу международного сообщества решить в этом опасном ядерном проекте, прежде всего, все вопросы безопасности", — отмечают в МИД.

Отмечается, БелАЭС в Островце представляет большую угрозу всей Европе, поэтому Литва "настаивает на остановке работы первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности", подчеркнули в ведомстве.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы в конце октября предупредила, что промышленное производство второго энергоблока БИАЭС, расположенного в 50 километрах от Вильнюса, начинается без решения всех проблем безопасности.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко размечтался о возобновлении отношений со странами ЕС. Так называемый "президент" выразил уверенность, что Минску удастся в будущем возобновить отношения с Литвой и Польшей.

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