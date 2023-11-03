На разминирование Украины требуется более 700 лет – Time

Масштабы загрязнения территорий Украины российскими минами и снарядами являются самыми большими со времен Второй мировой войны. Для разминирования территорий Украины с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет.

Об этом пишет издание Time.

За более чем 600 дней войны Украина стала самой заминированной страной в мире. Треть территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также проволоками, минами-ловушками и осколками снарядов.

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"Огромные минные поля не только затормозили военное контрнаступление Украины. Они поставили под угрозу жизнь шесть миллионов мирных жителей и оказали в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий страны, что повлияло как на экономику Украины, так и на мировую поставку продовольствия", — пишут журналисты.

Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, словацким аналитическим центром, Украине понадобится 757 лет, чтобы устранить эту угрозу, используя обычные методы и ресурсы.

По состоянию на 1 ноября этого года 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 получили травмы. Однако цифры не учитывают территорий, все еще находящихся под российской оккупацией или где продолжаются тяжелые бои.

Число жертв из-за детонации наземных мин может достичь 9000 к 2030 году, если проблема не будет решаться, отмечает издание.

Что известно о минировании россиянами территории Украины

Готовясь к контрнаступлению ВСУ, российские военные заминировали многие километры захваченных территорий. Созданные российскими оккупантами плотные минные поля общей протяженностью от 5 до 16 километров заставили украинских военных изменить стратегию контрнаступления, пишет американское издание Washington Post со ссылкой на солдат украинской армии.

Вместо того чтобы прорываться через российскую оборону во время контрнаступления на БМП и танках, украинские военные продвигаются пешком.

Для преодоления минных полей ВСУ имеет советские системы разминирования УР-77 "Метеорит".

Финляндия передала несколько современных танков для разминирования Leopard 2R, Германия отправила предназначенные для этого инженерные бронированные машины Wisent. Кроме того, Украина получила системы дистанционного разминирования M58 Mine Clearing Line Charge.

Вторжение России в Украину привело к тому, что страна превратилась в крупнейшее в мире минное поле. Загрязненная взрывоопасными предметами территория составляет 250 тысяч квадратных километров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Yohnap.

Премьер отметил, что это усложняет передвижение людей и сельскохозяйственную деятельность.

"Сейчас в Украине самое большое минное поле в мире. Это не только усложняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", — сказал глава правительства.

Напомним, 7 января ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Спасатели советуют сверяться с ней, чтобы не попасть в неприятности во время поездок по регионам страны.

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