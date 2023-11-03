На розмінування України потрібно понад 700 років – Time

Масштаби забруднення територій України російськими мінами і снарядами є найбільшими від часів Другої світової війни. Для розмінування територій України з використанням звичайних методів і ресурсів знадобиться 757 років.

Про це пише видання Time.

За понад 600 днів війни Україна стала найзамінованішою країною світу. Третина території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками й осколками снарядів.

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"Величезні мінні поля не лише загальмували військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шести мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства", - пишуть журналісти.

Згідно з оцінкою, опублікованою словацьким аналітичним центром GLOBSEC, Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи й наявні ресурси.

Станом на 1 листопада цього року 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 осіб отримали травми. Однак цифри не враховують територій, які все ще перебувають під російською окупацією або де тривають важкі бої.

Кількість жертв через детонації наземних мін може сягнути 9000 до 2030 року, якщо проблема не вирішуватиметься, зазначає видання.

Що відомо про мінування росіянами території України

Готуючись до контрнаступу ЗСУ, російські військові замінували багато кілометрів захоплених територій. Створені російськими окупантами щільні мінні поля загальною довжиною від 5 до 16 кілометрів змусили українських військових змінити стратегію контрнаступу, пише американське видання Washington Post із посиланням на солдатів української армії.

Замість того, щоб прориватися через російську оборону під час контрнаступу на БМП і танках, які передали західні країни, українські військові просуваються пішки.

Для подолання мінних полів ЗСУ мають радянські системи розмінування УР-77 "Метеорит".

Фінляндія передала кілька сучасних танків для розмінування Leopard 2R, Німеччина відправила призначені для цього інженерні броньовані машини Wisent. Крім того, Україна отримала системи дистанційного розмінування M58 Mine Clearing Line Charge.

Вторгнення Росії до України призвело до того, що країна перетворилася на найбільше у світі мінне поле. Забруднена вибухонебезпечними предметами територія становить 250 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Yohnap.

Прем'єр зазначив, що це ускладнює пересування людей і сільськогосподарську діяльність.

"Наразі в Україні найбільше мінне поле у світі. Це не лише ускладнює пересування людей, а й викликає серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, 7 січня ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не втрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.

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