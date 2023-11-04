Путін видав черговий маразм про історію України

Російський президент-диктатор Володимир Путін не перестає дивувати заявами зі своїми "версіями" про історію України та становлення нашої держави. Цього разу диктатор заявив, що в Російській імперії "не було ніякої України" і що "Україна прийшла 16 століття".

Відео з виступом очільника Кремля опублікував блогер Денис Казанський.

"Сама вона (Україна - ред.) у 16 столітті прийшла. Складалася з трьох областей", - розповів свою історичну версію Путін.

Нагадаємо, в ГУР висловилися про можливість усунення Путіна в РФ.

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