У Мелітополі пролунав вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 4 листопада, пролунав вибух.

Про це повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі щойно пролунав вибух. З'ясовуємо, що на цей раз - черговий вихід дирявої певео окупантів чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти передали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану. Офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати “відновлення інфраструктури” та ініціювання будівельних проєктів у регіоні.

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