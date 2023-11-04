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У Мелітополі пролунав вибух

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Мелітополі пролунав вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

Деталей "бавовни" немає.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 4 листопада, пролунав вибух. 

Про це повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі щойно пролунав вибух. З'ясовуємо, що на цей раз - черговий вихід дирявої певео окупантів чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти передали Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне під контроль Татарстану. Офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати “відновлення інфраструктури” та ініціювання будівельних проєктів у регіоні.

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Дата публікації
Перегляди
622
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