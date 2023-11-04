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В Мелитополе раздался взрыв

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Мелитополе раздался взрыв

Взрыв. / Фото: Associated Press

Детали "хлопка" нет.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 4 ноября, раздался взрыв.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе только что раздался взрыв. Выясняем, что на этот раз — очередной выход дырявой определенных оккупантов или удачный привет врагу от ВСУ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, оккупанты передали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Татарстана. Официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать восстановление инфраструктуры и инициирование строительных проектов в регионе.

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Дата публикации
Просмотры
601
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