В Мелитополе раздался взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 4 ноября, раздался взрыв.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе только что раздался взрыв. Выясняем, что на этот раз — очередной выход дырявой определенных оккупантов или удачный привет врагу от ВСУ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, оккупанты передали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное под контроль Татарстана. Официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать восстановление инфраструктуры и инициирование строительных проектов в регионе.

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