Как выглядит Мариуполь сейчас: видео из оккупации

На ролике зафиксированы разбитые многоквартирные и частные дома.

Оккупированный Мариуполь сняли на видео из окна автобуса и зафиксировали масштабные разрушения и запущенность.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

Там заметили, что реальный Мариуполь можно увидеть, проехав в обычном автобусе. В городе – руины, пустота на месте снесенных домов и полная заброшенность.

В частности, на снятом из окна автобуса видео заметны гигантские пробоины в стенах многоквартирных домов и разбитые одноэтажные дома.

"Так на самом беле выглядит город в оккупации. Никакими пропагандистскими роликами этого не изменить", — подчеркнули в горсовете.

Руины и пустота: как выглядит Мариуполь сейчас

Напомним, российский "глава" Мариуполя Олег Моргун ранее признал, что 156 разрушенных многоквартирных домов города не готовы к зиме. Дома остаются без крыш и отопительной системы.

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