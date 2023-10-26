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Який вигляд має Маріуполь зараз: відео з окупації

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Який вигляд має Маріуполь зараз: відео з окупації

Руйнування в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

На ролику зафіксовані розтрощені багатоквартирні та приватні будинки.

Окупований Маріуполь зняли на відео з вікна автобуса і зафіксували масштабні руйнування та занедбаність.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

Там зауважили, що реальний Маріуполь можна побачити, проїхавши звичайним автобусом. У місті – руїни, пустка на місці знесених будинків та повна занедбаність.

Зокрема, на знятому з вікна автобуса відео помітні велетенські пробоїни у стінах багатоквартирних будинків та розтрощені одноповерхові будинки.

"Так насправді виглядає місто в окупації. Жодними пропагандистськими роликами цього не змінити", – наголосили в міськраді.

Руїни і пустка: який вигляд має Маріуполь зараз

Руїни і пустка: який вигляд має Маріуполь зараз

Нагадаємо, російський "очільник" Маріуполя Олег Моргун раніше визнав, що 156 зруйнованих багатоквартирних будинків міста не готові до зими. Будинки залишаються без дахів та системи опалення.

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Дата публікації
Перегляди
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