Який вигляд має Маріуполь зараз: відео з окупації

На ролику зафіксовані розтрощені багатоквартирні та приватні будинки.
Окупований Маріуполь зняли на відео з вікна автобуса і зафіксували масштабні руйнування та занедбаність.
Про це повідомила Маріупольська міськрада.
Там зауважили, що реальний Маріуполь можна побачити, проїхавши звичайним автобусом. У місті – руїни, пустка на місці знесених будинків та повна занедбаність.
Зокрема, на знятому з вікна автобуса відео помітні велетенські пробоїни у стінах багатоквартирних будинків та розтрощені одноповерхові будинки.
"Так насправді виглядає місто в окупації. Жодними пропагандистськими роликами цього не змінити", – наголосили в міськраді.
Нагадаємо, російський "очільник" Маріуполя Олег Моргун раніше визнав, що 156 зруйнованих багатоквартирних будинків міста не готові до зими. Будинки залишаються без дахів та системи опалення.
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