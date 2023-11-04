Как построили Великого Сфинкса в Египте: ученые разгадали тайну

Команда ученых из Нью-Йоркского университета пролила свет по происхождению Сфинкса.

Об этом пишет Arkeonews.

Один из исследователей предположил, что Большой Сфинкс, возможно, имел более естественное происхождение, чем мы думали. В отличие от пирамид, которые, по всей видимости, построили древние египтяне, Эль-Баз считал, что основная форма Сфинкса могла быть результатом ветров пустыни, изваявших скалу. Последние штрихи, по его мнению, добавили искусные каменщики.

Чтобы проверить эту теорию, группа исследователей из Нью-Йоркского университета решила воспроизвести условия, которые существовали около 4500 лет назад, когда построили Сфинкс. Они использовали гидродинамику и глину, чтобы имитировать ветровую эрозию, которая могла сформировать культовую статую.

В ходе эксперимента они заметили, что более твердый, менее эрозионный материал внутри глинистых образований стал "головой" льва, а другие черты, такие как "шея", "лапы" и дугообразная "спина", развились со временем. Эти находки позволяют предположить, что Сфинкс мог возникнуть как естественная форма рельефа, подобная ярдангам — необычным скальным образованиям, найденным в пустынях, формируемых из пыли и приносимых ветром песка.

Хотя тайна происхождения Великого Сфинкса до конца не разгадана, это исследование делает нас на шаг более близким к пониманию того, как такие знаковые и удивительные образования могут возникать под действием сил природы.

Напомним, в Великой пирамиде Гиза, которую еще называют пирамидой Хеопса, нашли сокровенный 9-метровый коридор. Это подтвердили сотрудники отдела египетских древностей.

Справка:

Большую пирамиду, высота которой составляет 146 метров, построил на плато Гиза во времена четвертой династии фараон Хуфу или Хеопс, правивший примерно от 2609 до 2584 г. до н.э. Несмотря на то, что это одна из старейших и самых больших памятников на Земле, до сих пор нет точного ответа на то, как ее построили.

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