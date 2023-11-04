ВСУ уничтожают мощности врага на левом берегу Днепра – Гуменюк

Вооруженные силы в ответ на артобстрелы оккупантов на юге Украины ведут мощную борьбу, чтобы переместить позиции врага как можно дальше от Днепра. Ведь чем больше будет расстояние, тем реже россияне будут обстреливать подконтрольные Украине территории Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Враг не прекращает артиллерийские обстрелы, и на это мало что может повлиять. Хотя Силы обороны Украины продолжают мощную контрбатарейную работу и пытаются выбивать позиции противника как можно дальше, дистанцировать их от среза воды. Чем дальше они будут находиться на левом берегу Херсонской области, тем сложнее им будет достигать и правого берега", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, ВСУ продолжают уничтожать мощности оккупационной армии на левом берегу Днепра в Херсонской области. За минувшие сутки были уничтожены 22 оккупанта, восемь крупнокалиберных пушек, восемь единиц авто- и бронетанковой техники, а также БПЛА типа "Ланцет".

Гуменюк акцентировала, что говорить о плацдарме ВСУ на данной территории пока слишком рано. Силы обороны продолжают боевую работу по выбиванию врага – это контрбатарейная работа, артиллерия, использование дронов.

""Враг продолжает прятаться за мирным населением, а потому наша задача — быть очень высокоточными в поражении таких объектов, где сосредотачивается враг. Остальные формы проявления боевой активности с нашей стороны сейчас комментировать нецелесообразно — для того, чтобы не ориентировать на это врага", — отмечает представитель ВСУ.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, почему оккупанты сбежали из Херсона в прошлом году. Украинские военные осенью прошлого года на юге страны создали такие условия, что захватчикам пришлось бежать во избежание оцепления.

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