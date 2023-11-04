ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники под Угледаром

Украинские войска нанесли удары по колонне РФ у Угледара Донецкой области — уничтожили десятки единиц российской бронетехники.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты со ссылкой на спикера Таврической группировки украинских войск полковник Александра Штупуна информируют, что украинские Силы обороны недавно уничтожили десятки российских военных машин и остановили российскую атаку у Угледара.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска отразили российские штурмы на Угледарском направлении и во время атак российские войска потеряли десятки единиц военной техники.

Как сообщалось, на 3 ноября 2023 года ВСУ уничтожили 304 100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 830 военных.

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