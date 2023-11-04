ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром

Українські війська завдали ударів по колоні РФ біля Вугледара Донецької області - знищили десятки одиниць російської бронетехніки.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з посиланням на речника Таврійського угруповання українських військ полковник Олександра Штупуна інформують, що українські Сили оборони нещодавно знищили десятки російських військових машин і зупинили російську атаку біля Вугледара.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку та під час атак російські війська втратили десятки одиниць військової техніки.

Як повідомлялося, станом на 3 листопада 2023 року ЗСУ знищили 304 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових.

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