Зірки серіалу "Друзі" провели Меттью Перрі в останню путь у Лос-Анджелесі

Американського актора, зірку серіалу "Друзі" Меттью Перрі провели в останню путь 3 листопада у Лос-Анджелесі.

54-річного актора поховали на цвинтарі Форест-Лоун, що розташований менш ніж за милю від студії Warner Bros, де знімали серіал "Друзі". Тут поховано багато відомих артистів, як от Елізабет Тейлор, Керрі Фішер та Пол Вокер. Тут же проходили похорони Майкла Джексона.

Церемонія прощання з Меттью Перрі була закритою, на ній були присутні близько 20 друзів та близьких актора.

Зокрема, попрощатися з другом та колегою прийшли зірки серіалу "Друзі" Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Дженніфер Еністон та Девід Швіммер. Трохи пізніше на похорони приїхав і Метт Леблан.

Також на похороні були присутні мати Меттью Перрі, 84-річна Сюзанна Моррісон, його батько, 82-річний Джон Перрі та вітчим, 76-річний Кіт Моррісон.

Нагадаємо, що смерть Меттью Перрі констатували 28 жовтня.. Тіло актора знайшли у джакузі у його маєтку в Лос-Анджелесі. За містичним збігом, за декілька днів до смерті Перрі у своєму Instagram розмістив фото у тому самому джакузі, де помер.

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