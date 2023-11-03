В українській розвідці висловилися про можливість усунення Путіна в РФ

Представник ГУР наголошує: проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно.

Екзистенційно Росія хоче знищити Україну давно - ще задовго до існування чинного президента-диктатора Володимира Путіна. Таким чином не дуже правильно розрахувати на те, що його усунення призведе, зокрема, до завершення війни.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК.Україна".

"Так було і за Петра I, і за Сталіна, і за інших російських диктаторів різних періодів. Розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини вирішить усі наші проблеми, було б неправильно. Але те, що це створить певне вікно можливостей для України і для самої Російської Федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини воєнних злочинів, "рашизму" - це факт. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією - це наразі відкрите питання", - наголосив представник розвідки.

За словами Юсова, чим більше успіхів здобуває Україна на полі бою - тим більша ймовірність внутрішньоросійських процесів в РФ.

"Чим більш рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики - тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези. Сценарії можуть бути різні і Україна до них готується", - зауважив він.

Також Юсов нагадав, що проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Втім, з його слів, інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, "не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню аудиторію РФ з певними цілями".

нагадаємо, раніше в українському ГУР прокоментували "смерть" Путіна. Андрій Юсов наголошує, що це вкидання є інструментом впливу на самого очільника Кремля. Крім того, інформація про "смерть" диктатора розрахована на внутрішню аудиторію.

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