В українському ГУР прокоментували "смерть" Путіна

Інформація про "смерть" диктатора розрахована на внутрішню аудиторію.

Вкидання про нібито "смерть" російського президента-диктатора Володимира Путіна є інструментом впливу на самого очільника Кремля.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Радіо NV".

Представник розвідки наголошує, що такі чутки - це інструмент впливу на Путіна. Адже речник Кремля Дмитро Пєсков був змушений реагувати і спростовувати подібну інформацію.

"Це внутрішня історія для РФ і російського населення. Путіну це мало допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в Росії триває, воно проявляється і в таких інформаційних кампаніях", - висловився Юсов.

За його словами, такі кампанії є "корисним об'єктом для спостереження".

"Головна запорука продовження таких процесів - наші успіхи на фронті, посилення санкцій та єдність союзників. Цим вкидом хотіли перевірити реакцію населення та еліт", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, ЗМІ поширюють чутки про зупинку серця у Путіна. У Кремлі ці чутки спростовують. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав це "фейковими новинами".

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