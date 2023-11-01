В украинском ГУР прокомментировали "смерть" Путина

Информация о "смерти" диктатора рассчитана на внутреннюю аудиторию.

Вброс о якобы "смерти" российского президента-диктатора Владимира Путина инструментом влияния на самого главу Кремля.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире "Радио NV".

Представитель разведки отмечает, что такие слухи – это инструмент влияния на Путина. Ведь спикер Кремля Дмитрий Песков был вынужден реагировать и опровергать подобную информацию.

"Это внутренняя история для РФ и российского населения. Путину это мало помогает, потому что в России много приверженцев конспирологических теорий. Внутреннее противостояние в России продолжается, оно проявляется и в таких информационных кампаниях", — выразился Юсов.

По его словам, такие кампании являются "полезным объектом для наблюдения".

"Главный залог продолжения таких процессов — наши успехи на фронте, усиление санкций и единство союзников. Этим вбросом хотели проверить реакцию населения и элит", — подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, СМИ распространяют слухи об остановке сердца у Путина. В Кремле эти слухи опровергают. Пресссекретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал это "феечными новостями".

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