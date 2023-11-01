Против экс-мужа Эмеральд Стипанюка начато служебное расследование

В Минобороны проверяют, получал ли Стипанюк незаконно боевые выплаты, не будучи на фронте.

Министерство обороны начало служебное расследование против бывшего мужа снайперши Евгении Эмеральда Евгения Стипанюка. Он подозревается в незаконной деятельности.

Об этом сказал ведущий шоу "Говорит вся Украина" Алексей Суханов на телеканале 1+1 Украина.

"При подготовке к шоу мы обнаружили факты о возможной незаконной деятельности Евгения Стипанюка. Мы не будем обнародовать эти материалы, пока продолжаются следственные действия. Мы передали все собранные данные в Министерство обороны Украины. Там по этим фактам начинают служебное расследование", — заявил Суханов.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк подтвердил, что они получили все материалы и передали их в главную инспекцию, занимающуюся расследованием. Относительно того, получал ли Стипанюк незаконно боевые выплаты, в Минобороны проверяют эту информацию.

"Механизм заработал. Конечно есть другой важный аспект, на который я хочу обратить. Раздавались обвинения, что этот человек (Стипанюк – ред.) получал боевые выплаты. Это еще нужно устанавливать, правда ли это. Однако это точно означает для нас, что нужно работать системно над проблемой. Тем более, Минобороны знают об этом", — сказал он.

Напомним, в Минобороны провели внутренний аудит по поводу незаконных боевых выплат. Там выяснили, что более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи.

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