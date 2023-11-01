Проти ексчоловіка Емеральд Стипанюка розпочато службове розслідування

У Міноборони перевіряють, чи отримував Стипанюк незаконно бойові виплати, не перебуваючи на фронті.

Міністерство оборони розпочало службове розслідування проти колишнього чоловіка снайперки Євгенії Емеральд Євгена Стипанюка. Його підозрюють у незаконній діяльності.

Про це сказав ведучий шоу "Говорить вся Україна" Олексій Суханов на телеканалі 1+1 Україна.

"Під час підготовки до шоу ми виявили факти про можливу незаконну діяльність Євгена Стипанюка. Ми не будемо оприлюднювати ці матеріали, поки тривають слідчі дії. Ми передали всі зібрані дані до Міністерства оборони України. Там за цими фактами розпочинають службове розслідування", - заявив Суханов.

Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк підтвердив, що вони отримали всі матеріали та передали їх до головної інспекції, яка займається розслідуванням. Щодо того, чи отримував Стипанюк незаконно бойові виплати, - в Міноборони перевіряють цю інформацію.

"Механізм запрацював. Звичайно, є інший важливий аспект, на який я хочу звернути увагу. Лунали звинувачення, що ця людина (Стипанюк - ред.) отримувала бойові виплати. Це ще треба встановлювати, чи це правда. Однак це точно означає для нас, що треба працювати системно над проблемою. Тим більше, в Міноборони знають про це", - сказав він.

Нагадаємо, в Міноборони провели внутрішній аудит щодо незаконних бойових виплат. Там з’ясували, що понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Свідчення ексвійськової Емеральд: жіноча помста чи шокувальна правда? Частина 2 | Говорить вся країна

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