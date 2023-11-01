ГУР вдарило по рідкісній радіолокаційній станції у Бєлгородській області – відео

Розвідники ГУР уразили російську радіолокаційну станцію окупантів.
Бійці Головного управління розвідки України вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет" у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет". Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах", - йдеться у повідомленні.
Там також додали, що об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу н.п. Красна Поляна Бєлгородської області РФ.
Внаслідок операції ГУР російська станція 48Я6-К1 виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.
Нагадаємо, ГУР показало святкове відео до Міжнародного дня Чорного моря– удари по окупантах.
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