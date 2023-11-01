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ГУР вдарило по рідкісній радіолокаційній станції у Бєлгородській області – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ГУР вдарило по рідкісній радіолокаційній станції у Бєлгородській області – відео

Боєць ГУР під час операції на кордоні з Бєлгородською областю / Фото: скриншот

Розвідники ГУР уразили російську радіолокаційну станцію окупантів.

Бійці Головного управління розвідки України вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет" у Бєлгородській області РФ. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет". Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах", - йдеться у повідомленні.
 
Там також додали, що об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу н.п. Красна Поляна Бєлгородської області РФ.

Внаслідок операції ГУР російська станція 48Я6-К1 виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат.

Нагадаємо, ГУР показало святкове відео до Міжнародного дня Чорного моря– удари по окупантах.

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Дата публікації
Перегляди
5834
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