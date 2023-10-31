Чим відрізняються спецоперації Росії та України: генерал Хоренко пояснив

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Віктор Хоренко розповів, чим відрізняються спецоперації Росії та України. За його словами, українські військові працюють на оперативному та стратегічному рівнях.

У інтерв'ю ТСН Хоренко розповів, що ССО атакують ворога на землі, на воді та в небі. А також дістають до російських штабів.

"Удар, який разом із Силами оборони ми наносили по штабу військово-морського флоту, також дає свої результати. Керівний, вищий офіцерський склад був знищений. Для нас удари по їхнім аеродромам – це стало буденністю. Тут і нанесення ударів по аеродрому в Саках, Мелітополі, Луганську, Бердянську. Втрати противника очевидні, великі для них", – розповів Хоренко.

Перш за все, за словами командувача ССО ЗСУ, треба розуміти, що ми працюємо не так, як ССО Росії.

"Ми вже працюємо на доволі інших рівнях, на оперативних, стратегічних рівнях, нищимо бойовий, логістичний потенціал та працюємо на більшу глибину, де важче реалізуватися, чим навіть не на лінії не зіткнення. Їхніх ж багато підрозділів працює на лінії державного кордону. Я вважаю, це не той рівень, на якому вони повинні працювати. І це показує, що там, де ми працюємо, на такому рівні, вони бояться. Це страх. А за шлейфом страху ми їх завжди знайдемо", – розповів Хоренко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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