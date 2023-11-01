Вела проросійську агітацію: суд засудив мешканку Прикарпаття

В Івано-Франківській області до трьох років позбавлення волі засудили 63-річну місцеву жительку, яка підтримувала РФ у соцмережах.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України області.

Зазначається, що жінку викрили в березні 2023-го. Під час затримання прихильниця "руского міра" намагалася спалити свій телефон, аби приховати докази.

"Дописи, які поширювала агітаторка, містять виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікують її учасників. Зокрема, у них російська загарбницька війна позиціонувалася як визволення від неонацизму, а наша держава та західні партнери обвинувачувалися у "бойових діях проти мирного населення", - наголосили в СБУ.

Крім того, в її дописах прославлялися терористи Захарченко, Павлов та інші очільники бойовиків. Крім того, агітаторка вболівала за обіцянку Кадирова ввести джихад та "спалювати шайтанів" у Києві, Одесі та Харкові, підтримувала виславляння вагнерівців", - йдеться у дописі.

На Прикарпатті засудили агітаторку РФ.

На Івано-Франківщині засудили агітаторку. / Фото: СБУ

Суд визнав жінку винною. Вона повністю визнала вину, покаялася та попросила пробачення. Їй присудили три роки позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Миколаєві засудили корегувальника РФ, який закликав скинути на Київ атомну бомбу і ставити портрети диктатора Володимира Путіна. За даними суду, підозрюваним є житель Миколаєва, який працює зубним техніком та виховує двоє дітей.

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