Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Снайпер "Дід" оцінив навчання українських воїнів у країнах НАТО: "Є проблеми"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1714
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Снайпер "Дід" оцінив навчання українських воїнів у країнах НАТО: "Є проблеми"

Український снайпер "Дід"

Військовий каже, що НАТО погано уявляє собі війну в Україні.

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" оцінив навчання українських військових за кордоном. Він зазначає, що дуже часто треба перенавчати воїнів, оскільки НАТО має погане уявлення про війну в Україну. 

Про це він сказав в інтерв'ю ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО". 

"Є великі проблеми. Одна справа тренувати снайпера, інша – коли НАТО, яке не брало участі у такій війні, яка відбувається в Україні.  Я пригадує після Лисичанська, коли нас вивели відпочити, нам дали двох хлопців. Це були американські офіцери, які пройшли війну в Афганістані. Вони щось тренують, ми на це дивимось з посмішкою. А потім ми сіли поїсти та почали розповідати їм, як ми воюємо. Тоді вони завмерли і їхня перша фраза була – так не можна воювати, не можна виконувати такі накази", - зазначає "Дід". 

Військовий зауважив, що зараз під час навчань, зокрема і у Великій Британії, наші воїни мають можливість навчитись користуватись дронами та протитанковою зброєю, а це - дуже добре. 

"Ті, хто повертаються з навчань, їх потрібно всьому вчити. Те, що їх там навчають, воно їм знадобиться десь на 30% у нашому підрозділі. Можливо в інших по-іншому. У нас своя специфіка, тому ми перенавчаємо хлопців. Єдине, що тішить, те що хлопці там оволоділи різними типами зброї. Вони пройшли хороше навчання по використанню дронів, протитанкової зброї. Це добре", - зауважив снайпер. 

Нагадаємо, ЄС відстає від планів щодо постачання Україні боєприпасів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1714
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація