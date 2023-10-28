Снайпер "Дід" оцінив навчання українських воїнів у країнах НАТО: "Є проблеми"

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" оцінив навчання українських військових за кордоном. Він зазначає, що дуже часто треба перенавчати воїнів, оскільки НАТО має погане уявлення про війну в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

"Є великі проблеми. Одна справа тренувати снайпера, інша – коли НАТО, яке не брало участі у такій війні, яка відбувається в Україні. Я пригадує після Лисичанська, коли нас вивели відпочити, нам дали двох хлопців. Це були американські офіцери, які пройшли війну в Афганістані. Вони щось тренують, ми на це дивимось з посмішкою. А потім ми сіли поїсти та почали розповідати їм, як ми воюємо. Тоді вони завмерли і їхня перша фраза була – так не можна воювати, не можна виконувати такі накази", - зазначає "Дід".

Військовий зауважив, що зараз під час навчань, зокрема і у Великій Британії, наші воїни мають можливість навчитись користуватись дронами та протитанковою зброєю, а це - дуже добре.

"Ті, хто повертаються з навчань, їх потрібно всьому вчити. Те, що їх там навчають, воно їм знадобиться десь на 30% у нашому підрозділі. Можливо в інших по-іншому. У нас своя специфіка, тому ми перенавчаємо хлопців. Єдине, що тішить, те що хлопці там оволоділи різними типами зброї. Вони пройшли хороше навчання по використанню дронів, протитанкової зброї. Це добре", - зауважив снайпер.

Нагадаємо, ЄС відстає від планів щодо постачання Україні боєприпасів.

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