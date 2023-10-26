Що чекає на Україну взимку: ситуація на фронті, атаки по енергетиці та ймовірні блекаути

Окупанти можуть влаштовувати комбіновані ракетно-дронові атаки по Україні в холодну пору року. Ворожий терор може набути ще більших масштабів, попереджав президент. Однак влада переконує, що готова і продовжує готуватися до непростого періоду.

На українців узимку 2023-2024 року чекає нова хвиля російського ракетно-дронового терору по енергетичній інфраструктурі. Водночас на фронті очікується певне затишшя, яке втім не завадить подальшому просування ЗСУ.

Що відбуватиметься взимку на фронті та про можливі нові ракетно-дронові атаки читайте на ТСН.ua.

Зауважимо, що росіяни не відмовилися від своєї тактики енергетичного терору України. Зокрема, 22 жовтня загарбники обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. А в ніч проти 25 жовтня атакували дронами територію неподалік від Хмельницької АЕС. І це далеко не останні ворожі атаки, про що свідчать попередження від розвідки, влади та експертів.

Чого очікувати на фронті взимку

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Наприкінці осені-взимку на фронті можливе певне затишшя і це очікувано у зв’язку із несприятливою погодою: холод, дощі і сніг. Як прогнозує військовий експерт Роман Світан, через дощі стане практично неможливо рухатися на східному фронті – на Луганському, Донецькому напрямку та частково у східній частині Запорізького фронту.

"Вже зараз відбувається заморожування цієї частини фронту, ми це чудово бачимо. Східна частина Запорізького фронту після того, як ми вирівняли фронт, перейшла вже в режим активної оборони. Донецький та Луганський напрямки також переходитимуть у цей режим", – сказав Світан.

Водночас ЗСУ зможуть просуватися на заході Запоріжжя та на Херсонському напрямку, які менш схильні до поганої погоди. Експерт переконує, що жодного "заморожування" просування у напрямку Токмака не буде.

Коментуючи вплив погоди на бойові дії, речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш пояснив – якщо в холодну пору року ґрунт на фронті залишиться мерзлим, то ним зможе їздити важка техніка. Якщо будуть тумани, це не дозволятиме використовувати безпілотники.

"Та й авіації, як армійській, так і тактичній, звісно, значно складніше вести бойові дії", – додав Євлаш.

Робота української артилерії на фронті взимку / Фото: Associated Press

Чи будуть наступи на фронті взимку

Росіяни взимку не наступатимуть – таку оцінку дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Вони будуть імітувати певні наступальні дії, але для повноцінного наступу на будь-якому напрямку у них сил немає", – переконаний експерт.

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На його думку, російські загарбники переважно воюватимуть будуть в обороні: "Тобто будуть постійно відступати, а Сили оборони України продовжать свій тиск". Водночас, за прогнозами Коваленка, ЗСУ навіть взимку продовжать свій контрнаступ на Запорізькому та Донецькому напрямках.

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"Мені здається, що ми будемо південніше Токмака станом на грудень 2023 року. А якщо бути взагалі оптимістом, то думаю, що зможемо бути взагалі біля Мелітополя або Азовського узбережжя", – оцінив оглядач.

Зауважимо, міністр оборони України Рустем Умєров у середині жовтня запевнив, що ЗСУ забезпечені всім необхідним, щоб продовжувати наступальні дії взимку. Він також сказав, що партнери держави взяли на себе нові "позитивні зобов’язання" щодо військової допомоги.

Розвиток подій на фронті взимку залежить від погоди, розповів політконсультант Дмитро Васильєв: "Якщо це холодна погода з малою кількістю снігу, то також будуть досить непогані умови для наступальних дій (ЗСУ – ред.)".

Він зазначив – зараз дуже важливо, аби Україна наголошувала Заходу на тому, що просто зараз треба більше озброєння, щоб не давати можливості Росії перепочити і перегрупуватися. Адже тоді ворог може підготуватися і до кращої оборони, і навіть до наступальних дій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зволікання з озброєнням для Україні та зимові плани Росії | Дмитро Васильєв Західні ЗМІ – про розгортання подій на фронті взимку Видання Express.co.uk із посиланням на експертів зазначило, що взимку, ймовірно, сповільниться наступ української та російської сторін, проте бої продовжуватимуться на багатьох фронтах. "Майбутня морозна погода неминуче сповільнить маневри на полі бою, Кремль може спробувати послабити Україну на інших фронтах, ймовірно, маючи на меті її альянс із західними державами", – вказано у статті. Російські військові / Фото: Associated Press Геополітична оглядачка Ірина Цукерман вважає, що взимку Москва зосередиться на тому, аби спробувати зашкодити Києву. Експертка назвала три способи: стримування військової допомоги від Заходу; сповільнення фінансування та озброєння, що змусить Україну змінити пріоритети та бойові стратегії; поширення скепсису щодо успіху контрнаступу ЗСУ, а також використання тем корупції, витрат і мантри про "нескінченні війни".

Видання New York Times із посиланням на аналітика Джека Вотлінга повідомило – якщо ЗСУ зможуть втягнути російські війська в оборону широким фронтом, а їхню логістику буде суттєво порушено, то окупанти можуть буквально промокнути і замерзнути.

"Іншими словами, навіть якщо Росія намагатиметься використати зиму як зброю проти українських цивільних, Київ намагатиметься порушити російські системи підтримки далеко за лінією і зробити зиму зброєю проти деморалізованих російських солдатів", – зазначається у матеріалі.

Ракетно-дронові атаки – Росія продовжить енергетичний терор

Що кажуть влада, розвідка та ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський протягом усієї осені 2023 року попереджає громадян, що Росія взимку знову може вдатися до енергетичного терору у своїх спробах знищити енергетичну систему держави.

"Передбачаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву", – заявляв глава держави.

Він також неодноразово інформував про підготування держави до ворожих обстрілів та закликав партнерів надати більше систем ППО для захисту.

У контексті підготовки до атак по енергетиці Зеленський 25 жовтня попередив ворога: "Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів".

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Відповідь на російські атаки по енергетичній інфраструктурі анонсував і міністр оборони Рустем Умєров.

Українська військова розвідка попереджала, що РФ восени-взимку продовжить дуже активно застосовувати всі засоби ураження, щоб і завдавати втрат ЗСУ, і руйнувань цивільній інфраструктурі. Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький уточнив, що мета ворога – насамперед знищити енергетичну інфраструктуру, критичні об’єкти, щоб зокрема дестабілізувати внутрішню ситуацію в окремих регіонах держави.

В середині жовтня у ГУР також звертали увагу, що росіяни останнім часом влаштовують атаки здебільшого дронами-камікадзе, а ракет використовують менше. Це свідчить про те, що ворог накопичує ракетний арсенал для ударів по енергетичній інфраструктурі пізніше, коли стане холодніше.

Представник ГУР Андрій Юсов інформував, що РФ вже не здатна випускати за раз понад 100 ракет, однак продовжує їхнє виробництво – "Калібрів" більше, а "Кинджалів" менше.

Водночас і британська розвідка інформувала, що Росія накопичує ракети для зимових атак по критичній інфраструктурі України. За оцінками розвідки, росіяни можуть зберігати наявні запаси ракет Х-101/Х-102 та збільшувати запаси напередодні нових потужних ракетних ударів по Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у середині жовтня заявляв, що окупанти зберігають паузу в обстрілах, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. На думку Ігната, загарбники притримують далекобійні ракети Х-101 для певних своїх стратегічних завдань.

Обстріли України взимку – прогнози експертів

Російські війська взимку активно використовуватимуть для атак по Україні дрони-камікадзе, а от крилаті ракети застосовуватимуть у меншій кількості. Таку оцінку дав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"Зима буде рекордною по використанню дронів-камікадзе, але не рекордною щодо кількості використання крилатих ракет. У Росії проблеми з крилатими ракетами, вона зараз може накопичувати боєкомплект за рахунок того, що виробляє. Склади вже не настільки повні, як це було минулого року, а те, що залишилося на складах – це переважно ракети, які потребують обслуговування і ремонту", – пояснив аналітик.

Він зауважив, що для накопичення 70 ракет Х-101/555 росіянам треба півтори місяці працювати 24/7. Водночас Росія разом з Іраном суттєво наростили виробництво дронів-камікадзе Shahed-136. Таким чином ворог може собі дозволити використовувати цю компоненту більш масштабно. Окрім того, дрони набагато дешевші, ніж ракети і ними можна значно простіше "розряджати" українські засоби ППО.

Експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що країна-агресорка може влаштовувати комбіновані атаки по Україні дронами та ракетами. Він також звернув увагу, що ворог збільшив кількість ударів саме дронами, а балістичні ракети протягом літа загарбники використовували вкрай помірною.

"Можливо, ворог зробить ставку якраз і на таку комбінацію у вигляді ударів "Шахедами" та ударів балістичним озброєнням", – припустив Катков.

Дрон-камікадзе / Фото: Associated Press

Зауважимо, що наприкінці жовтня росіяни запустили по Київщині якийсь новий безпілотник, чий звук схожий на звук роботи газонокосарки. Ігнат розповів, що такі БПЛА виготовляють, "беручи все, що є під рукою" та "ліплять його зі звичайним двигуном, який можна придбати в Інтернеті". Речник пояснив, що загарбники вдаються до таких методів, аби виснажувати українську систему ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Газонокосарки" над Києвом! Росія атакувала столицю новими дронами!

Військовий експерт Роман Світан розповів, що перед масованими атаками по Україні росіяни зараз проводять серйозну роботу щодо розвідки з дорозвідки, коректування, підтвердження розміщення об'єктів. Після цього ворог проведе роботу з маршрутизації руху ракет та з визначення цілей для ударів.

Чи готова України до атак по енергетиці і чи будуть блекаути

Українська енергосистема цілком готова до нового зимового сезону. Єдина загроза – це ймовірні російські обстріли, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, – це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть – це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо", – розповів Галущенко.

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За його словами, в разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але "вони будуть мати тимчасовий характер".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удари будуть! Наскільки українська енергетика готова до зими та блекаутів? | Герман Галущенко

Видання The Economist повідомило, що Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких виготовлять у самій країні, а решта буде закуплена за кордоном. Іноземні трансформатори зберігатимуться за кордоном, допоки не стануть необхідні Україні, адже РФ знову продовжить терор цієї зими.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила про підготовку до різних сценаріїв узимку: "Звичайно, нами підготовлені графіки відключень для тих випадків, коли все-таки їх доведеться застосовувати в разі атак і важких пошкоджень".

У середині жовтня прем’єр Денис Шмигаль інформував, що в Україні вже розгорнули понад 13 тис. "Пунктів незламності". Найбільше – у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині.

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